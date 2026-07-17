Una mujer de nacionalidad boliviana fue encontrada sin vida entre dos contenedores de basura en un terreno del municipio de Ferraz de Vasconcelos, en el Gran São Paulo, Brasil. La Policía Civil investiga el caso bajo la hipótesis de que la víctima habría fallecido tras la ruptura de una cápsula con droga que transportaba en su organismo.

El hallazgo se produjo el pasado 10 de julio en la calle Manoel Sebastião, ubicada en el barrio Chácaras Reunidas Guaió. Agentes de la Guardia Civil Municipal (GCM) encontraron el cuerpo de la mujer, de 40 años, vestido, envuelto en una manta y con las piernas atadas.

Durante la autopsia, los médicos forenses encontraron aproximadamente un kilogramo de cocaína fraccionada en el estómago de la víctima. Según los exámenes de necropsia, la causa de muerte habría sido una intoxicación provocada por el contenido de la droga, luego de que una de las cápsulas presuntamente se rompiera dentro de su organismo.

Los investigadores consideran que, tras el fallecimiento, el cuerpo habría sido abandonado en el lugar donde posteriormente fue encontrado. Esta hipótesis forma parte de las diligencias que lleva adelante la Policía Civil de Brasil para esclarecer las circunstancias del hecho.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la identidad de las personas involucradas y establecer si la mujer era utilizada como “mula” para el transporte de cocaína, así como las responsabilidades en el abandono del cuerpo.

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