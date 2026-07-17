Educación confirma dos fechas de retorno a clases en La Paz, según la región

La Dirección Departamental de Educación de La Paz anunció la ampliación del descanso pedagógico de invierno de manera regionalizada, determinando que los distritos educativos del altiplano extenderán una semana más las vacaciones y retomarán actividades el lunes 27 de julio.

El director departamental de Educación, Víctor Hugo Sirpa, explicó que la decisión fue asumida tras una evaluación de las condiciones climáticas y epidemiológicas de cada región.

“Hemos regionalizado el calendario; tenemos el sector del altiplano, valle y la Amazonía. Entre valle y Amazonía son los que van a dar inicio este lunes a las labores y el sector del altiplano va a ampliarse hasta el 27”, informó Sirpa.

Ampliación de receso pedagógico

Entre los distritos que ampliarán el receso se encuentran Achacachi, Ancoraimes, Batallas, Calacoto, Calamarca, Copacabana, Corocoro, Desaguadero, El Alto, Guaqui, Jesús de Machaca, Laja, Patacamaya, Pucarani, Puerto Acosta, Viacha, Tiahuanaco, entre otros.

También se suman distritos como Cairoma, Charazani, Colquiri, Ichoca, Yaco, Quime y Achocalla, que extenderán el descanso pedagógico por una semana más.

Clases normales para regiones cálidas

En cambio, regiones de los valles y la Amazonía paceña retornarán a clases este lunes, entre ellas Caranavi, Chulumani, Coroico, Guanay, Irupana, Ixiamas, La Asunta, Mapiri, Palos Blancos, San Buenaventura, Sorata, Teoponte, Tipuani y Yanacachi.

Sirpa indicó que la determinación fue coordinada con las instancias educativas y de salud. “El Ceres ha reportado que si bien hay un incremento del 14% de las infecciones respiratorias y un 2% de las neumonías, no hay que bajar la guardia”, señaló.

La autoridad educativa recomendó mantener las medidas de prevención para evitar el aumento de contagios durante el retorno a las actividades escolares.

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