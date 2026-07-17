Gobernador del Beni pide diálogo y una nueva distribución de recursos tras reunión de autoridades

El gobernador del Beni, Jesús Eguez, destacó la reunión sostenida entre autoridades departamentales en la ciudad de La Paz y aseguró que existe un criterio común sobre la necesidad de redistribuir los recursos del Estado y fortalecer las autonomías mediante el diálogo con el Gobierno nacional.

Reunión de gobernadores

La autoridad calificó el encuentro como un hecho inédito y señaló que los problemas económicos que enfrentan las gobernaciones son similares en todo el país.

"Por primera vez nos reunimos la mayoría de los gobernadores en la ciudad de La Paz. Las necesidades y los problemas de las gobernaciones no son ajenos a ninguna de ellas", afirmó.

Eguez explicó que uno de los principales planteamientos es avanzar hacia un modelo de coparticipación tributaria 50/50 entre el Gobierno central y las regiones, además de revisar las competencias que actualmente ejercen las gobernaciones sin el correspondiente respaldo financiero.

Mesas técnicas y diálogo

El gobernador beniano remarcó que las autoridades departamentales apuestan por una salida consensuada y descartó escenarios de confrontación.

Asimismo, indicó que solicitarán al Ejecutivo la instalación inmediata de mesas técnicas para trabajar una propuesta conjunta antes del encuentro previsto para agosto.

"Existe la voluntad del Gobierno nacional de reunirse. Tenemos que discutir estos temas porque las regiones necesitan respuestas concretas", manifestó.

En ese marco, Eguez también respaldó la creación del Consejo de Gobiernos Autónomos Departamentales, instancia que permitirá coordinar propuestas comunes entre las gobernaciones y fortalecer la relación con el Gobierno central.

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