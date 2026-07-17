Reunión de gobernadores: conozca los cinco puntos acordados en La Paz

Los gobernadores del país definieron una agenda conjunta con cinco propuestas que serán presentadas al Gobierno nacional, tras una reunión realizada en la sede de Gobierno con el objetivo de fortalecer la gestión departamental y avanzar en un nuevo esquema de coordinación entre las regiones y el nivel central.

Puntos acordados en reunión

El primer punto establece el inicio de una coparticipación tributaria 50-50, con una distribución equitativa de los recursos entre el Gobierno central y las gobernaciones. La propuesta contempla una aplicación gradual a partir de 2027.

Como segundo acuerdo, las autoridades plantearon una armonización normativa y sostenibilidad fiscal competencial, con la revisión de decretos y leyes que asignan nuevas responsabilidades a las gobernaciones sin garantizar el financiamiento correspondiente.

El tercer punto propone la transferencia de instituciones públicas que puedan ser administradas por los gobiernos departamentales, entre ellas Senarecom, EBO y Sergiomin, como parte del proceso de descentralización.

Asimismo, los gobernadores acordaron crear el Consejo de Gobiernos Autónomos Departamentales (Cogode), que funcionará como una instancia permanente de coordinación y elaboración de propuestas entre las regiones.

Finalmente, solicitaron la conformación inmediata de una mesa técnica entre el Gobierno nacional y las gobernaciones para analizar estas iniciativas y avanzar en acuerdos antes de la reunión prevista para agosto de 2026.

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