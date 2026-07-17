La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) aprehendió al presunto autor de la muerte de un hombre de 60 años, quien fue atacado con un arma blanca ayer en la zona sur de la ciudad de Cochabamba.

El hecho ocurrió en la intercepción de la calle El Torno, El Estudiante y la avenida 6 de Agosto. De acuerdo con las investigaciones preliminares, la víctima compartía bebidas alcohólicas con otras personas cuando otro sujeto llegó al lugar y, por causas que aún son investigadas, presuntamente la atacó con un cuchillo.

Tras la agresión, algunas personas que se encontraban en el lugar intentaron detener al presunto autor; sin embargo, este logró escapar.

Vecinos alertaron a la Policía sobre la presencia de un hombre herido. Personal de la Unidad de Bomberos y de la Estación Policial Integral (EPI) Jaihuayco acudió al lugar y confirmó que la víctima había perdido la vida.

Según los primeros datos, el hombre presentaba heridas provocadas por un arma blanca en el abdomen y la pierna.

Policía recolectó el arma y realizó el levantamiento del cuerpo

Personal de la División de Homicidios de la Felcc procesó la escena del hecho y recolectó el arma blanca presuntamente utilizada en el ataque.

El levantamiento legal del cadáver se realizó con la intervención del Ministerio Público y del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). La causa probable de la muerte fue establecida como shock hipovolémico provocado por una herida de arma blanca.

El sospechoso fue puesto a disposición de la autoridad competente, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio y establecer responsabilidades.

Mira la programación en Red Uno Play