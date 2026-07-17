Accidente en Morochata deja una fallecida y varias personas heridas

Una mujer de 56 años perdió la vida y varias personas resultaron heridas en un hecho de tránsito registrado este jueves en la comunidad Lagunas Carmen, de la sección de Hunamarca, en el municipio de Morochata, en el departamento de Cochabamba.

El hecho ocurrió aproximadamente ayer jueves a las 17:30, cuando personal policial de la Dirección Seccional de Morochata acudió al lugar tras recibir una alerta del personal de salud del municipio.

La vagoneta sufrió un vuelco de campana

En el lugar, los efectivos encontraron una vagoneta que habría sufrido un vuelco de campana.

La víctima fatal fue identificada como Julia F. Q., de 56 años. Su esposo, Felipe C., se encontraba también en el lugar junto a otras personas.

Familiares desistieron de presentar una denuncia

De acuerdo con el reporte policial, los familiares se opusieron inicialmente al traslado del cuerpo y suscribieron un acta de oposición. Posteriormente, el esposo de la fallecida decidió no presentar una denuncia y firmó un acta de desistimiento, debido a que los involucrados serían familiares de primer grado.

La Policía registró el hecho como un accidente de tránsito con muerte de persona y personas heridas. Las circunstancias exactas del vuelco serán objeto de investigación.





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