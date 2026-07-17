Padres hacen filas durante tres semanas y piden ampliar cupos para el servicio premilitar en Cochabamba

Padres de familia y estudiantes de quinto de secundaria llevan tres semanas haciendo filas para acceder a uno de los cupos del servicio premilitar en Cochabamba. Ante la falta de plazas, un grupo de representantes se trasladó hasta la Región Militar 7, ubicada en la avenida Ramón Rivero, para entregar una carta a las autoridades de las Fuerzas Armadas.

Los padres aseguran que son más de 250 personas que esperan una oportunidad para que sus hijos puedan acceder al servicio premilitar. Algunos permanecen en las filas desde la madrugada en las unidades militares.

Piden más cupos ante la alta demanda

Los representantes de los padres solicitaron al Ministerio de Defensa ampliar el número de plazas, debido a que consideran que los cupos disponibles no son suficientes para atender la demanda.

“Estamos hace tres semanas haciendo filas. Somos más de 250 personas que estamos a la espera”, afirmó uno de los padres que se encontraba junto a su hijo en busca de un cupo en puertas de la Base Aérea.

Según los representantes, las invitaciones para acceder al servicio premilitar se redujeron en comparación con años anteriores. Señalaron que algunas unidades educativas recibían anteriormente entre 15 o más invitaciones, mientras que ahora reciben entre tres y cinco, y en colegios con varios paralelos el número llega aproximadamente a seis.

Los padres cuestionaron que el proceso priorice principalmente a estudiantes con excelencia académica y pidieron que también se tome en cuenta a jóvenes destacados en deportes, música y otras disciplinas artísticas.

Asimismo, señalaron que existen estudiantes con buenas calificaciones que no recibieron invitaciones y que la demanda también alcanza a jóvenes de municipios como Sacaba.

Entregan una carta a las autoridades militares

Los padres entregaron una carta dirigida al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Víctor Hugo Balderrama Quezada, con el objetivo de solicitar una respuesta a su pedido.

“Estamos dejando la carta para poder hacernos escuchar, ya que somos bastantes”, señaló un representante.

Los padres esperan que las autoridades atiendan su solicitud y amplíen los cupos para el servicio premilitar ante la cantidad de estudiantes que permanece a la espera de una plaza.

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