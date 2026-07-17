Abren el reclutamiento para jóvenes de 18 a 22 años al servicio militar

El Ministerio de Defensa lanzó oficialmente la convocatoria para el segundo escalón del servicio militar correspondiente a la gestión 2026, cuyo proceso de reclutamiento se desarrollará entre el 20 de julio y el 13 de septiembre.

Requisitos para postulantes

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 22 años, quienes deberán presentar su cédula de identidad, certificado de nacimiento, prueba de grupo sanguíneo y cumplir con el examen médico oficial como parte de los requisitos de admisión.

Además, los postulantes deberán contar con una cuenta activa en el Banco Unión. En el caso de las mujeres, también se exigirá una prueba de embarazo en sangre.

Inscripciones hasta el 13 de septiembre

A diferencia de anteriores procesos de reclutamiento, durante el inicio de la convocatoria no se observaron filas en el Regimiento Colorados de Bolivia, Escolta Presidencial, ubicado entre la avenida Las Carreras, avenida Camacho y calle Bueno, en la ciudad de La Paz.

En gestiones pasadas, decenas de jóvenes y sus familias acudían desde tempranas horas para asegurar un cupo; sin embargo, este año el proceso comenzó sin aglomeraciones.

Las autoridades recordaron que las inscripciones estarán habilitadas hasta el 13 de septiembre e instaron a los interesados a cumplir con toda la documentación requerida para evitar contratiempos durante el proceso de selección.

Mira la programación en Red Uno Play