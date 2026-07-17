Dólar paralelo en Bolivia: la cotización subió durante la tercera semana de julio, ¿a cuánto llegó?

El dólar paralelo en Bolivia mantuvo una tendencia ascendente durante la semana comprendida entre el lunes 13 y el viernes 17 de julio, con incrementos graduales en su cotización y un cierre que marcó el valor más elevado del período analizado.

Según los registros de plataformas especializadas en el seguimiento del mercado informal, la divisa estadounidense mostró variaciones diarias moderadas, pero con una trayectoria general al alza que llevó al dólar paralelo a superar los Bs 10,70 en la última jornada de la semana.

Evolución del dólar paralelo durante la semana

Lunes 13 de julio: el dólar paralelo inició la semana en Bs 10,48 para la compra y Bs 10,50 para la venta.

Martes 14 de julio: la cotización subió a Bs 10,52 en compra y Bs 10,56 en venta.

Miércoles 15 de julio: registró valores de Bs 10,23 en compra y Bs 10,71 en venta.

Jueves 16 de julio: se ubicó en Bs 10,43 para compra y Bs 10,34 para venta.

Viernes 17 de julio: alcanzó su mayor nivel del período, con Bs 10,71 en compra y Bs 10,72 en venta.

Los datos reflejan que, respecto al inicio de la semana, el dólar paralelo acumuló un incremento de Bs 0,56 en la cotización de compra y de Bs 0,64 en la cotización de venta.

El dólar oficial también registró variaciones

En paralelo, el Banco Central de Bolivia (BCB) informó la evolución del Tipo de Cambio Oficial (TCO) durante los últimos cinco días hábiles, en el marco del nuevo régimen de tipo de cambio flexible.

De acuerdo con los datos publicados por la entidad, la cotización oficial pasó de Bs 9,73 a Bs 10,70 durante el período analizado, mostrando también una tendencia ascendente.

De esta manera, tanto el mercado oficial como el paralelo registraron incrementos durante la tercera semana de julio, aunque con comportamientos distintos. Mientras el tipo de cambio oficial avanzó dentro del esquema establecido por el BCB, el dólar paralelo mantuvo una dinámica propia del mercado informal y cerró la semana alrededor de los Bs 10,75.

Mira la programación en Red Uno Play