El desafío es generar más divisas ante el alza del dólar, afirman expertos

El dólar continúa mostrando una tendencia al alza tras la implementación del nuevo tipo de cambio flexible. Para este viernes, el Banco Central de Bolivia fijó la cotización referencial en Bs 10,75, mientras analistas económicos coinciden en que el principal desafío es incrementar el ingreso de divisas al país.

Efectos positivos del alza del dólar

El analista económico Jaime Bravo pidió evitar interpretaciones alarmistas y sostuvo que, pese al incremento registrado en las últimas semanas, la situación aún es más favorable que la observada el año pasado.

“En el tiempo que está vigente la norma, que es un poco más de 15 días, ha subido 102 puntos básicos, es decir, un boliviano con dos centavos”, explicó Bravo.

El economista señaló que el poder adquisitivo de la población continúa afectado, aunque reconoció una leve mejora respecto al escenario más crítico registrado anteriormente.

Divisas en Bolivia

Por su parte, el analista Fernando Romero afirmó que el problema de fondo no radica únicamente en la cotización del dólar, sino en la escasez de divisas que enfrenta el país.

“El principal desafío no es controlar el precio del dólar, sino generar las condiciones para atraer inversión y aumentar el ingreso de divisas”, sostuvo.

Romero consideró que para estabilizar el mercado cambiario se requiere fortalecer las exportaciones, diversificar la economía y brindar mayor seguridad jurídica a los inversionistas.

En tanto, representantes del sector de despachantes de aduana señalaron que el impacto del incremento del dólar sobre las importaciones fue parcialmente compensado por la reducción de aranceles aplicada por el Gobierno.

No obstante, coincidieron en que la solución estructural pasa por incrementar la generación de divisas mediante un mayor impulso a las exportaciones y la producción nacional.

Mira la programación en Red Uno Play