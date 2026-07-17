¿Piensa comprar carne? Revise los precios en El Alto previo al fin de semana

Los mercados de El Alto registran movimiento por las compras de fin de semana, con precios estables en carnes y otros productos de la canasta familiar. Comerciantes reportaron que la carne de cerdo es uno de los productos con mayor demanda.

Productos cárnicos

Desde el sector de la calle 5, se informó que el kilo de pollo proveniente de Santa Cruz se encuentra en Bs 18, mientras que el maple de huevo se comercializa entre Bs 25 y Bs 35, dependiendo del tamaño y la calidad.

En el caso de la carne de cerdo, los vendedores señalaron que existe mayor demanda por la preparación de platos tradicionales como chicharrón, fricasé y parrilladas. El precio varía según el corte: la pierna y el brazo se venden a Bs 27 el kilo, la chuleta a Bs 30 y la costilla a Bs 35.

¿Posible incremento?

Los vendedores también advirtieron que la próxima semana podría registrarse un incremento de aproximadamente Bs 2 por kilo debido a un aumento en los precios de las granjas y una menor producción.

“Ya nos han avisado, las granjas están subiendo el precio y aparte de eso no hay mucha producción”, señaló una vendedora.

Los consumidores acudieron desde temprano a los centros de abasto para adquirir productos para el fin de semana, con especial interés en la carne de cerdo, que registró mayor movimiento en los puestos de venta.

Mira la programación en Red Uno Play