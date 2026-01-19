Corte solidario de carne a Bs 37 seguirá vigente y llegará a más distritos, anuncia Jhonny Fernández

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, anunció que el corte solidario de carne a Bs 37 el kilo continuará vigente en la capital cruceña y que el objetivo de la Alcaldía es ampliar su cobertura a todos los distritos del municipio.

El denominado “corte único solidario” está compuesto por un 70% de carne magra y un 30% de hueso, y cada persona puede adquirir solo un kilo por día, como medida que busca evitar el acopio y la especulación.

“Queremos llegar a todos los distritos. Si hay solicitudes de 300, 500 o 1.000 kilos, se programa y se va a los distritos. Mañana, miércoles, jueves, inclusive sábado vamos a hacer la venta en los distritos; se van a vender los cortes solidarios en las Subalcaldías”, informó Fernández.

Ayuda para familias con pacientes con cáncer

Asimismo, indicó que del precio establecido, Bs 1 por cada kilo vendido será destinado a apoyar a niños con cáncer, iniciativa solidaria que permitirá recaudar aproximadamente Bs 50.000 mensuales, según estimaciones municipales.

“Estamos elaborando el convenio; una vez lo firmemos, vamos a tener una reunión y haremos la presentación para que esta ayuda comience a funcionar. Estos recursos económicos van a ser transferidos semanalmente a los responsables de la Asociación de Padres de Niños Enfermos con Cáncer”, explicó.

Reunión con ganaderos

En relación con el precio de la carne en los mercados, el burgomaestre adelantó que en los próximos días sostendrá una reunión con los productores ganaderos, con el fin de analizar los costos de producción, el abastecimiento y el impacto de los intermediarios en el precio final.

“Una vez tengamos la reunión con los productores, vamos a ver el tema de producción y abastecimiento. Si no se justifica el precio en los mercados, vamos a intervenir, porque no vamos a permitir la especulación en este producto de primera necesidad. Los mercados son municipales y, por lo tanto, vamos a regular eso”, enfatizó.

