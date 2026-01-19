“Nunca se dejó de pagar": Alcalde califica de "injustificada" huelga de hambre en sector salud

El alcalde Jhonny Fernández se refirió este lunes a la huelga de hambre que cumplen los trabajadores del sector salud por el pago pendiente de dos meses de salario, calificando la medida de presión como “injustificada”.

Fernández aseguró que los pagos están garantizados y que la alcaldía continúa cumpliendo con sus obligaciones.

“Nunca se les ha dejado de pagar. Nunca. Pero ellos dejan de trabajar y cobran”, indicó.

Explicó que el 40% del presupuesto mensual destinado al sector salud podría estar siendo pagado sin que los beneficiarios cumplan sus funciones.

La autoridad también criticó la falta de sensibilidad social de los huelguistas y responsabilizó al anterior Ministerio de Trabajo por permitir irregularidades en la contratación de personal.

“Muchos no tenían su libreta de servicios militares y aun así fueron reincorporados”, dijo. Fernández anunció además que se abrirá un proceso por estas irregularidades ante Transparencia Nacional, reiterando que la alcaldía seguirá cumpliendo con la normativa vigente.

