Padres madrugaron para asegurar cupos en el inicio de las inscripciones escolares

Desde tempranas horas de este lunes 19 de enero comenzaron las inscripciones escolares para la gestión 2026 en todo el país.

En varias unidades educativas de Santa Cruz se registraron largas filas de padres de familia que llegaron incluso desde la madrugada con el objetivo de asegurar un cupo para sus hijos.

En la unidad educativa 27 de Mayo, ubicada en la zona de la Villa Primero de Mayo, se evidenció una alta afluencia de personas. Algunos padres señalaron que llegaron desde las cuatro de la mañana para lograr un espacio.

“Estamos haciendo fila desde temprano, ojalá haya cupos para primero de secundaria”, manifestó uno de los padres de familia que aguardaba en el lugar.

Según el cronograma del Ministerio de Educación, las inscripciones se desarrollarán del 19 al 23 de enero. Los días 19 y 20 están destinados a estudiantes nuevos, mientras que del 21 al 23 se atenderán los casos de cambio de domicilio.

“Hoy día es la inscripción para estudiantes nuevos, como dice el ministerio, esperamos que nos acepten”, expresó una madre de familia que buscaba inscribir a su hijo.

