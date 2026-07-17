Felcc identifica a tres de los cuatro implicados en el atraco de Bs 1 millón en Santa Cruz

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) identificó a tres de los cuatro presuntos autores del atraco en el que una mujer fue despojada de más de un millón de bolivianos el pasado 30 de junio en la calle Charcas, en la ciudad de Santa Cruz. Los sospechosos permanecen prófugos y la Policía mantiene operativos para dar con su paradero.

De acuerdo con el director de la Felcc, los delincuentes actuaron de manera organizada y realizaron disparos con armas de fuego para amedrentar a la víctima antes de apoderarse del dinero y escapar del lugar.

Uno de los identificados estaría además implicado en otro atraco perpetrado contra una empresa, donde también fue sustraída la suma de aproximadamente Bs 1 millón, hecho que es investigado por las autoridades.

Un video captado por cámaras de seguridad se convirtió en una pieza clave para el avance de las investigaciones. Las imágenes permitieron identificar a los cuatro presuntos integrantes de la banda y reconstruir parte de su accionar antes y durante el asalto.

Según la investigación, el grupo utilizó motocicletas para interceptar a la víctima y facilitar la fuga. En las grabaciones se observa a dos de los sospechosos minutos antes del atraco, uno de ellos aparentemente hablando por teléfono, una acción que los investigadores analizan como una posible coordinación entre los integrantes de la organización.

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