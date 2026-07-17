Aprehenden a autoridad originaria por crimen registrado en Pocoata

La Policía aprehendió a una autoridad originaria, identificada con las iniciales Z.T.P., de 34 años, como uno de los presuntos autores, partícipes e instigadores del triple linchamiento ocurrido el pasado 28 de mayo en el municipio de Pocoata, Potosí. La investigación continúa para establecer la responsabilidad de otras personas involucradas.

El comandante departamental de la Policía de Potosí, coronel Pompeo Sánchez, informó que el sospechoso fue aprehendido en el mismo municipio de Pocoata y trasladado a Llallagua. En las próximas horas será puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional, que definirá su situación legal por el delito de asesinato.

“Es uno de los presuntos autores, partícipes, instigadores de este hecho delictivo”, señaló el jefe policial.

Tres jóvenes fueron linchados

El hecho ocurrió el 28 de mayo, cuando tres jóvenes fueron detenidos inicialmente por efectivos policiales, acusados del presunto robo de un vehículo. Posteriormente, un grupo de comunarios irrumpió en dependencias policiales, los sacó por la fuerza de las celdas y los atacó hasta causarles la muerte. Luego, sus cuerpos fueron quemados.

Según las investigaciones preliminares, la autoridad originaria aprehendida habría incitado y alentado a la multitud durante el violento hecho.

Buscan a otros implicados

Sánchez informó que la investigación, desarrollada junto con el Ministerio Público, continúa para identificar y aprehender a otros presuntos responsables.

“Vamos a realizar seguramente algunas operaciones policiales más para cumplir mandamientos de aprehensión que la Fiscalía emita con relación a este caso”, afirmó.

La Fiscalía abrió una investigación por el delito de asesinato y la Policía anunció que continuará con las acciones destinadas a esclarecer el triple linchamiento y establecer la responsabilidad de todos los involucrados.

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