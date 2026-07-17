Lo que parecía ser una entrega rutinaria realizada mediante una aplicación de delivery terminó con la intervención de la Policía y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), luego de que un repartidor detectara irregularidades en el paquete que transportaba. El destinatario del pedido era un menor de edad, quien posteriormente fue liberado bajo los procedimientos establecidos para adolescentes.

De acuerdo con el relato de representantes del sector de repartidores, el conductor aceptó una carrera a través de la aplicación, pero comenzó a sospechar del contenido del encargo debido a que el paquete era inusualmente liviano pese a que había sido descrito como pesado.

Al llegar al punto de entrega, el repartidor pidió al joven que verificara el contenido del paquete. Según los testimonios, el destinatario abrió el envoltorio y confirmó que era suyo. En ese momento, el delivery observó que en el interior había dos cigarrillos con presuntas sustancias controladas.

Ante la situación, el repartidor decidió retener la entrega y dar aviso a la Policía. Posteriormente, tanto el conductor como el joven fueron trasladados a dependencias de la Felcn para iniciar las investigaciones correspondientes.

Roberto Lucerito, representante de los repartidores, explicó que el colega actuó al notar inconsistencias durante la entrega y destacó que los servicios de delivery no pueden ser utilizados para el transporte de sustancias controladas ni para actividades ilícitas.

Por su parte, Brandon Montaño, también repartidor, señaló que tras el hallazgo esperaron la llegada de los efectivos policiales antes de trasladarse a la Felcn. Agregó que durante el procedimiento intervinieron la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y los tutores del adolescente.

Finalmente, debido a que el destinatario era menor de edad, las autoridades dispusieron su libertad conforme a los protocolos legales, mientras la investigación continúa para establecer el origen del paquete y determinar si existen otras personas involucradas en el presunto traslado de sustancias controladas mediante plataformas de delivery.

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