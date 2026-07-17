Armada recupera cuerpo sin vida de un hombre en el río Madre de Dios

Efectivos navales de la Capitanía de Puerto Mayor Riberalta recuperaron el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino hallado en el río Madre de Dios, informó la Armada Boliviana.

El operativo fue ejecutado la tarde del 16 de julio por personal dependiente del Primer Distrito Naval “Beni”, como parte de las tareas de apoyo a la población y seguridad en espacios acuáticos.

Víctima fue identificada

El comandante del Primer Distrito Naval “Beni”, capitán de Navío DAEN José Marcelo Ferrufino Bascopé, informó que la víctima fue identificada como Rafael F. T. y que su cuerpo fue trasladado a bordo de la embarcación “Río Biata” hasta la comunidad de Trinidadcito.

“Fue trasladado a bordo de la embarcación hasta la comunidad de Trinidadcito, donde fue entregado a sus familiares y a las autoridades locales para las acciones correspondientes”, señaló Ferrufino.

La Armada Boliviana indicó que continuará con sus operaciones permanentes en zonas ribereñas con el objetivo de brindar auxilio oportuno, salvaguardar la vida humana y fortalecer la seguridad en los espacios acuáticos del país.

Mira la programación en Red Uno Play