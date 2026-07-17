Así fue el momento del deslizamiento de tierra en China que deja desaparecidos y 1.100 evacuados

Un deslizamiento de tierra afectó este viernes al municipio central chino de Chongqing, donde dejó más de diez edificios sepultados y obligó a evacuar a por lo menos 1.100 personas, mientras un número sin identificar de residentes permanecen atrapados.

Desarrollo de los hechos

El accidente geológico se produjo a las 09:08 hora local (01:08 GMT), cuando una gran cantidad de rocas y tierra se desprendió ladera abajo provocando el derrumbre de varios edificios residenciales situados al pie de la montaña, informó este viernes la agencia estatal Xinhua.

Hasta las 14.00 hora local (06.00 GMT), diez personas habían sido rescatadas y ninguna de ellas presentaba heridas que pusieran en peligro su vida, según las autoridades locales del condado autónomo de Pengshui, perteneciente al citado municipio.

En el área situada en un radio de 1 kilómetro alrededor del lugar del deslizamiento se cortaron los suministros de agua, electricidad y gas para facilitar la evaluación de riesgos y, según el medio, el dispositivo de rescate desplegado en el lugar supera ya las 800 personas.

Localización y rescate de afectados por deslizamiento

El Ministerio de Gestión de Emergencias, que elevó la respuesta nacional a nivel II, la segunda más grave en la escala china de cuatro categorías, ordenó a los equipos hacer todo lo posible para localizar a las personas atrapadas, determinar cuanto antes el número de afectados, llevar a cabo las labores de rescate de manera científica y prevenir desastres secundarios.

El medio local South China Morning Post informó de que los equipos de rescate trabajan contrarreloj, ya que se prevén tormentas eléctricas y fuertes vientos en Chongqing durante la tarde del viernes y hasta el sábado, lo que complicaría sus labores.

Un vendedor local apellidado Pu afirmó al rotativo que varios edificios, la mayoría de ellos de cinco o seis plantas, habían sido aplastados y sepultados por enormes rocas y grandes masas de barro. Añadió que no sabía cuántas personas podían seguir dentro de los edificios, ya que las labores de evacuación continuaban.

El gobierno del condado indicó que las labores de rescate continuaban y que cualquier información sobre víctimas sería anunciada posteriormente.

China afrontó este mes una sucesión de desastres naturales: al menos 39 personas murieron por las lluvias asociadas al tifón Maysak en la provincia meridional de Guangxi, otras 21 fallecieron en un deslizamiento de tierra en la noroccidental Gansu, y once perdieron la vida por un episodio de convección severa con fuertes vientos y tornados en Hubei.

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