Nunca dejó de buscarlo: cuatro años después pudo despedirse de su hijo

La familia de Ángel Eduardo Espinoza Meza, un joven que desapareció en el estado de Sonora, México, finalmente pudo despedirse de él tras más de cuatro años de intensa búsqueda. La Fiscalía General del Estado de Sonora entregó sus restos a sus familiares luego de confirmar su identidad.

Ángel Eduardo fue visto por última vez el 15 de abril de 2022 en Ciudad Obregón, Sonora, al noroeste de México. Desde entonces, su madre, Dulce, emprendió una búsqueda incansable junto al colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme A.C., recorriendo fosas clandestinas y distintos municipios del estado con la esperanza de encontrarlo.

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La búsqueda dio un giro en junio de 2026, cuando durante una jornada en el municipio de Bácum, Sonora (México) fueron localizados restos humanos que posteriormente fueron identificados como los de Ángel Eduardo. En el mismo lugar también se encontraron los restos de otras dos personas.

Durante las labores, las autoridades hallaron además una identificación a nombre de Heriberto Adarga, así como diversas prendas de vestir y otros indicios que quedaron bajo resguardo para las pericias correspondientes.

Un emotivo mensaje

Tras la entrega de los restos, el colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme A.C. publicó un mensaje de apoyo a la madre del joven, quien nunca dejó de buscar a su hijo.

"El hijo de nuestra compañera por fin regresó a casa, no de la manera que muchas quisiéramos encontrar a nuestros hijos y familiares, pero gracias a Dios y después de más de cuatro años sin saber de su hijo", expresó la organización.

El colectivo señaló que, aunque el desenlace no fue el esperado, la familia ahora podrá darle el último adiós y honrar su memoria.

Una crisis que golpea a México

El caso ocurre en medio de la crisis de desapariciones que atraviesa México, donde más de 133.000 personas permanecen desaparecidas, según cifras oficiales. Miles de familias continúan organizadas en colectivos de búsqueda para localizar a sus seres queridos y exigir respuestas a las autoridades.

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