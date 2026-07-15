VIDEO: Un menor resultó herido mientras jugaba fútbol y apuntan a vecinos como sospechosos

Un menor de edad resultó herido luego de recibir un disparo de un rifle de aire comprimido mientras disputaba un partido de fútbol entre amigos en un predio de canchas sintéticas ubicado en la provincia de Río Negro, Argentina.

El hecho ocurrió durante la noche del lunes, cuando el encuentro deportivo transcurría con normalidad. De acuerdo con el reporte del Ministerio Público y la Policía, los jugadores escucharon una detonación proveniente del exterior del complejo y, segundos después, el menor comenzó a renguear tras recibir el impacto en una de sus piernas.

El hecho quedó registrada por las cámaras de seguridad del predio, donde se observa al adolescente jugando hasta el momento en que recibe el disparo. Tras resultar herido, salió de la cancha para ser atendido.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar desde qué punto fue efectuado el disparo y quién sería el responsable.La denuncia fue presentada en la Comisaría 48, donde intervienen efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Río Negro junto al Ministerio Público Fiscal.

Según medios locales, no sería el primer conflicto registrado en el lugar. Vecinos de la zona ya habrían expresado molestias por los ruidos generados por la actividad deportiva e incluso se reportaron insultos hacia quienes utilizan las instalaciones.

El propietario del complejo señaló que anteriormente recibieron reclamos por ruidos molestos, pero aseguró que las actividades se desarrollan dentro de los horarios autorizados. Mientras tanto, los investigadores buscan identificar al autor del disparo.

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