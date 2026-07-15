Una de las historias de supervivencia más sorprendentes ocurrió en mayo de 2013, cuando Harrison Okene, un cocinero nigeriano de 29 años, logró mantenerse con vida durante cerca de 60 horas dentro de una burbuja de aire en un barco hundido a 30 metros de profundidad.

Okene trabajaba a bordo del remolcador AHT Jascon-4, que realizaba operaciones vinculadas a la industria petrolera en el delta del Níger, cuando una fuerte ola volcó la embarcación y la envió al fondo del océano, según informó el portal Infobae.

Mientras el resto de la tripulación quedó atrapada en el naufragio, el cocinero encontró un pequeño espacio con aire que le permitió sobrevivir. Permaneció sin alimentos, con muy poca luz y con el agua hasta el pecho, convencido de que probablemente no sería rescatado. El accidente dejó 11 tripulantes fallecidos.

El hallazgo ocurrió cuando un grupo de buzos descendió para recuperar los cuerpos de las víctimas. Durante la operación, el rescatista Nico Van Heerden observó una mano moviéndose y descubrió que Okene seguía con vida.

A partir de ese momento se inició un delicado operativo para sacarlo del barco sin provocar daños por el brusco cambio de presión, logrando finalmente rescatarlo con vida tras permanecer casi tres días bajo el mar.

El caso de Harrison Okene es considerado uno de los episodios de supervivencia más extraordinarios registrados en la historia de los rescates submarinos.

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