De no tener boleto a compartir con sus ídolos: la increíble historia de un hincha argentino en el Mundial

Lo que comenzó como un viaje entre amigos para cumplir el sueño de vivir un Mundial terminó convirtiéndose en una experiencia que Nacho, un joven argentino de 23 años, difícilmente olvidará.

El hincha llegó hasta Atlanta con la ilusión de alentar a la Selección argentina, pero sin la seguridad de poder ingresar al estadio. Sin embargo, la historia cambió cuando, casi sobre el inicio del partido, un amigo logró conseguir entradas para todo el grupo.

“Llegué con amigos para vivir la experiencia del Mundial”, contó Nacho al portal de noticias TN. La espera valió la pena: no solo pudo presenciar el encuentro, sino que además terminó ubicado detrás del banco de suplentes, en un lugar privilegiado.

Un partido lleno de emociones

El duelo ante Egipto fue una prueba de nervios para los hinchas argentinos. La Selección estuvo al borde de la eliminación hasta los minutos finales, pero logró una remontada que le permitió avanzar de fase.

“Fue un partido para el infarto. En el minuto 75 estábamos afuera y después vivimos esos 14 o 15 minutos que son inexplicables. Estábamos muertos y volvimos a tocar el cielo con las manos”, relató.

Para Nacho, uno de los momentos más emocionantes fue el gol de Enzo Fernández, que selló la clasificación. “Fue una locura”, recordó.

De las tribunas al lado de sus ídolos

La emoción no terminó con el partido. Después del festejo, Nacho decidió quedarse unos minutos más en el estadio y allí ocurrió algo inesperado: tuvo la oportunidad de acercarse a los jugadores argentinos.

Mientras algunos futbolistas se reunían con familiares y allegados, el joven pudo compartir un momento con gran parte del plantel y tomarse fotografías con varios campeones del mundo.

Entre los jugadores con los que pudo fotografiarse estuvieron Julián Álvarez, Enzo Fernández, Gonzalo Montiel, Emiliano “Dibu” Martínez, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Nicolás Tagliafico, Thiago Almada y otros integrantes del equipo.

“Me faltó volver a sacarme con Messi, el mejor de todos los tiempos”, contó.

La charla que más lo marcó

Además de las fotografías, Nacho pudo intercambiar algunas palabras con los futbolistas. El encuentro que más recuerda fue con Julián Álvarez, a quien considera uno de los mejores delanteros de la historia argentina.

“Pude hablar un rato más con Julián, que para mí es el mejor nueve que tuvo Argentina en toda la historia. Pero hablé un poco con todos, siempre respetando el momento que estaban viviendo con sus familias”, explicó.

El joven destacó la cercanía y humildad del plantel después de una noche de mucha presión. “Son increíbles. Se los veía muy felices y eso me dio mucha confianza para todo lo que viene. La alegría de ellos es la alegría nuestra”, afirmó.

“Fue uno de los mejores días de mi vida”

El encuentro con los jugadores se prolongó durante casi una hora, un momento que Nacho describió como difícil de explicar.

“No me quería ir más. Fue una sensación inexplicable, muy difícil de expresar con palabras. Sin dudas fue uno de los mejores días de mi vida”, aseguró. El hincha también aprovechó para agradecer a los futbolistas por la felicidad que generan en millones de argentinos.

“Todos pasamos momentos difíciles, pero cuando ellos salen a jugar todo pasa a ser secundario. Son muy importantes para mí”, señaló.

Ahora, con la clasificación asegurada, Nacho continuará siguiendo el Mundial junto a sus amigos con la ilusión de ver a Argentina alcanzar un nuevo título.

“Este Mundial está muy difícil para todos, pero nosotros siempre vamos a acompañarlos con todo lo que podamos. Creo que estamos más fuertes que nunca para buscar la cuarta”, dijo.

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