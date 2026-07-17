Fallece Brenda Fricker, actriz de 'Mi pobre angelito 2' y ganadora del Óscar

La actriz irlandesa Brenda Fricker, ganadora del premio Óscar a mejor actriz de reparto por su actuación en Mi pie izquierdo (1989) y recordada por interpretar a la Mujer de las Palomas en Mi pobre angelito 2, falleció a los 81 años tras una larga enfermedad. La noticia fue confirmada este viernes por su agente, Phil Belfield.

"Nunca volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es un lugar más pobre por su ausencia", expresó Belfield en un comunicado, en el que destacó la trayectoria artística y el legado que deja la intérprete.

Fricker obtuvo el Óscar en 1990 por dar vida a la madre del escritor y pintor irlandés Christy Brown en Mi pie izquierdo, película protagonizada por Daniel Day-Lewis, quien también fue premiado por ese papel. Durante su discurso de aceptación, la actriz dedicó el galardón al pueblo de Irlanda.

Tras ese reconocimiento, consolidó una exitosa carrera en el cine con participaciones en producciones como The Field, Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, Tiempo de matar y Veronica Guerin. También desarrolló una amplia trayectoria en televisión y teatro, con actuaciones en series británicas e irlandesas como Casualty, Arriba y abajo y Coronation Street.

Las muestras de pesar no tardaron en llegar. El embajador de Estados Unidos en Irlanda, Edward Walsh, la describió como "una gigante del cine irlandés" y destacó que su trabajo llevó las historias de Irlanda a audiencias de todo el mundo. "Deja un legado extraordinario", señaló en un mensaje publicado en la red social X.

En el ámbito personal, Fricker estuvo casada con el director Barry Davies entre 1979 y 1988. En distintas entrevistas habló sobre las pérdidas gestacionales que sufrió y la depresión que marcó parte de su vida. Entre sus pasatiempos disfrutaba cuidar a sus perros, leer poesía, jugar al snooker y compartir una cerveza Guinness.

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