Detienen a una madre por encadenar a su hija a una reja bajo el sol

Un perturbador caso de maltrato infantil ha sacudido a la comunidad de Hialeah, en Estados Unidos, tras el arresto de una mujer acusada de encadenar a su hija menor de edad. La sospechosa de 34 años trasladó a la víctima hasta la vivienda de un familiar para luego dejarla atada a la intemperie en medio de temperaturas extremas.

De acuerdo al medio TN, las cámaras de seguridad del vecindario captaron el momento exacto en el que la sospechosa sujetó a la adolescente de 13 años con una cadena de metal alrededor de su cintura. El dispositivo de vigilancia registró cómo la menor quedó completamente desamparada, sin acceso a sombra, agua ni alimentos para sobrevivir a la jornada.

La alerta y el rescate de la menor

La intervención policial se desencadenó gracias al reporte urgente de un familiar directo y a la posterior comunicación del padre de la menor con las autoridades locales. Los agentes que acudieron al domicilio de la calle West 63rd Street constataron el estado de vulnerabilidad de la adolescente en el jardín de la vivienda.

Durante los interrogatorios policiales, la madre admitió tener plena conciencia de la gravedad de sus acciones, justificando su conducta por la necesidad de alejarse de sus responsabilidades de crianza. Trascendió además que la mujer había enviado mensajes de texto esa misma mañana comunicando que acababa de perder su empleo.

El panorama legal tras la detención

La presunta agresora recuperó la libertad tras el pago de una fianza, aunque enfrenta cargos severos por abuso y negligencia infantil. El tribunal a cargo del caso emitió una estricta orden de restricción que impide a la imputada tener cualquier tipo de contacto con su hija de manera indefinida.

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