El actor neozelandés Sam Neill, conocido por interpretar al doctor Alan Grant en la saga “Jurassic Park”, falleció a los 78 años en Sídney, Australia, a causa de una neumonía, informó su representante, Philip Grenz.

En un comunicado divulgado por la revista US Weekly, Grenz desmintió versiones difundidas en algunos medios y aclaró que el actor murió tras enfrentar complicaciones de salud.

“Sam falleció de neumonía. Antes de enfermarse, Sam había luchado valientemente y vencido el linfoma mediante un nuevo tratamiento llamado terapia CAR-T”, señaló su representante.

Su sistema inmunológico quedó debilitadoLa periodista australiana Laura Tingle, expareja de Neill, confirmó a ABC Radio Sydney que el actor se encontraba internado en la clínica privada St Vincent de Sídney, donde falleció.

“Estuvo bastante enfermo durante las últimas semanas”, afirmó Tingle, quien explicó que el intérprete había enfrentado una forma rara y agresiva de cáncer de sangre.

Según declaraciones recogidas por CNN, Neill había revelado en abril que estaba libre de la enfermedad. Sin embargo, Tingle explicó que el tratamiento dejó comprometido su sistema inmunológico.

“Había recibido mucha quimioterapia y mucha inmunoterapia y, afortunadamente, eso finalmente lo libró del cáncer de sangre que tenía, pero lo dejó bastante comprometido en cuanto a su sistema inmunológico”, señaló.

La familia prepara un funeral privadoEl representante del actor informó que su familia organizará un memorial privado en su granja de Nueva Zelanda, en una fecha aún por determinar.

Grenz explicó que Neill era una persona reservada y que su familia pidió respeto a su privacidad durante este momento. “Como Sam era un hombre sumamente reservado que detestaba el alboroto, su familia lo honrará con un memorial familiar privado”, señaló.

Sam Neill desarrolló una carrera de cinco décadas y participó en decenas de películas y series de televisión de distintos géneros.

Aunque formó parte de producciones reconocidas como “The Piano”, película ganadora del Óscar, alcanzó fama mundial por interpretar al doctor Alan Grant en “Jurassic Park”, dirigida por Steven Spielberg, personaje que se convirtió en uno de los más recordados de su trayectoria.

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