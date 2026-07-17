¿Quién es Slavko Vinčić? El árbitro que dirigirá la final del Mundial 2026

La FIFA confirmó que el esloveno Slavko Vinčić será el árbitro de la final de la Copa Mundial 2026 entre España y Argentina, encuentro que se disputará este domingo en el Estadio MetLife de Nueva Jersey. La designación representa el mayor reto de su carrera al convertirse en el encargado de impartir justicia en el partido más importante del fútbol mundial.

Nacido el 25 de noviembre de 1979 en Maribor, Eslovenia, Vinčić, de 46 años, es árbitro internacional de la FIFA desde 2010. Durante más de una década se ha consolidado como uno de los jueces más experimentados del fútbol europeo, dirigiendo partidos de la UEFA Champions League, la Europa League y la Eurocopa.

Su trayectoria incluye algunas de las finales más importantes del fútbol de clubes. En 2022 arbitró la final de la UEFA Europa League entre Eintracht Frankfurt y Rangers, mientras que en 2024 fue el encargado de dirigir la final de la UEFA Champions League, en la que el Real Madrid derrotó 2-0 al Borussia Dortmund en el estadio de Wembley.

La Copa del Mundo 2026 marca su segunda participación en un Mundial, luego de haber estado presente en Catar 2022, donde dirigió tres encuentros, entre ellos el histórico triunfo de Arabia Saudita sobre Argentina por 2-1 en la fase de grupos.

En la actual edición del Mundial también ha tenido una destacada actuación. Antes de ser designado para la final, arbitró los encuentros Brasil vs. Marruecos, Jordania vs. Argelia y México vs. Ecuador, recibiendo buenas evaluaciones por parte de la Comisión de Árbitros de la FIFA.

Para la final estará acompañado por sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič como árbitros asistentes. El jordano Adham Makhadmeh será el cuarto árbitro y Mohammad Al-Khalaf actuará como asistente de reserva.

Fuera de las canchas, Vinčić fue noticia en 2020 tras ser retenido durante un operativo policial en Bosnia y Herzegovina. Sin embargo, fue liberado sin cargos y las autoridades no presentaron acusaciones en su contra, por lo que continuó desarrollando su carrera en el arbitraje internacional.

Con una amplia experiencia en competiciones de la UEFA y dos participaciones mundialistas, Slavko Vinčić tendrá ahora la responsabilidad de dirigir el partido que definirá al campeón del Mundial 2026 entre España y Argentina.

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