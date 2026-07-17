La cuenta regresiva para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina este domingo por Red Uno ya comenzó y la expectativa por presenciar el encuentro en el Estadio MetLife, en Estados Unidos, ha provocado que las entradas oficiales estén prácticamente agotadas.

Los boletos comercializados por la FIFA tuvieron distintos precios según la categoría.

Categoría 4: ( $us 2.118 ) – Agotada.

( ) – Agotada. Categoría 3: ( $us 2.911 ) – Agotada.

( ) – Agotada. Categoría 2: ( $us 7.866 ) – Disponible.

( ) – Disponible. Categoría 1: ( $us 11.714 ) – Disponible.

( ) – Disponible. Front Category 1: entre ($us 16.838 a $us 35.142), dependiendo de la ubicación del asiento.

No obstante, quienes no lograron adquirir un boleto en la venta oficial aún tienen la opción de recurrir al mercado de reventa, donde los precios se han disparado debido a la alta demanda por el partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

En distintas plataformas de reventa se ofrecen entradas con los siguientes valores aproximados:

$us 8.215 por un boleto en la sección 320, fila 25.

por un boleto en la sección 320, fila 25. $us 8.583 por una entrada en la sección 322, fila 6.

por una entrada en la sección 322, fila 6. $us 9.363 por un boleto en la sección 327, fila 5W.

por un boleto en la sección 327, fila 5W. $us 51.995 por un asiento en la sección 213, fila 2.

por un asiento en la sección 213, fila 2. $us 73.582 por una entrada en la sección 140, fila 14.

por una entrada en la sección 140, fila 14. $us 118.420 por un boleto en la zona Pitchside Lounge+ .

por un boleto en la zona . $us 133.183 por una entrada en la sección 137, fila 10, convirtiéndose en una de las ofertas más costosas disponibles.

La presencia de figuras como Lionel Messi y Lamine Yamal, además de la importancia del encuentro que definirá al campeón del Mundial 2026, ha impulsado una demanda sin precedentes, llevando los precios de reventa a cifras que superan ampliamente el valor original de los boletos.

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