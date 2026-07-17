El esperado choque entre España y Argentina ha elevado el precio de los boletos a niveles históricos. Mientras las entradas oficiales están prácticamente agotadas, en la reventa algunas localidades alcanzan más de $us 133.000.
17/07/2026 10:09
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La cuenta regresiva para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina este domingo por Red Uno ya comenzó y la expectativa por presenciar el encuentro en el Estadio MetLife, en Estados Unidos, ha provocado que las entradas oficiales estén prácticamente agotadas.
Los boletos comercializados por la FIFA tuvieron distintos precios según la categoría.
No obstante, quienes no lograron adquirir un boleto en la venta oficial aún tienen la opción de recurrir al mercado de reventa, donde los precios se han disparado debido a la alta demanda por el partido que definirá al nuevo campeón del mundo.
En distintas plataformas de reventa se ofrecen entradas con los siguientes valores aproximados:
La presencia de figuras como Lionel Messi y Lamine Yamal, además de la importancia del encuentro que definirá al campeón del Mundial 2026, ha impulsado una demanda sin precedentes, llevando los precios de reventa a cifras que superan ampliamente el valor original de los boletos.
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