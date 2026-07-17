Cuatro personas son investigados por reclutar bolivianos para la guerra entre Rusia y Ucrania

La investigación por el reclutamiento de ciudadanos bolivianos para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania avanza con tres procesos abiertos en Santa Cruz y cuatro personas aprehendidas, informó la fiscal superior Alejandra Rocha.

Trata y tráfico de personas para guerra entre Rusia y Ucrania

La representante del Ministerio Público explicó que los casos fueron tipificados como trata de personas con fines de reclutamiento para la participación en conflictos bélicos y que las investigaciones permitieron identificar a 16 posibles víctimas.

“Actualmente tenemos tres causas aperturadas. Las tres son en la ciudad de Santa Cruz y se ha identificado a 16 víctimas. En la última causa abierta tenemos ya identificados a los presuntos autores y actualmente son cuatro las personas aprehendidas”, señaló Rocha.

La fiscal indicó que los aprehendidos serán puestos ante un juez cautelar y que, por el momento, no se puede establecer cuál era la función específica que cumplía cada uno dentro del esquema de captación y traslado de personas.

Sobre los operativos realizados, Rocha aclaró que no se encontraron 50 pasaportes como inicialmente se había señalado, sino siete documentos pertenecientes a ciudadanos bolivianos. Debido a la reserva de la investigación, no se revelaron sus identidades.

Asimismo, la Fiscalía señaló que el número de víctimas podría incrementarse, ya que todavía se aguardan informes migratorios y nuevas denuncias de familiares o personas afectadas.

Ofertas laborales, una forma de captación de las víctimas

Rocha detalló que el principal mecanismo utilizado por los reclutadores habría sido el engaño, mediante ofertas laborales y promesas económicas que posteriormente no se habrían cumplido.

“El común denominador es que sí se les había invitado para trabajar en otro tipo de actividades y posteriormente iban a ser insertados en estas filas para poder luchar en la guerra”, indicó.

La Fiscalía también anunció coordinación con la Policía Boliviana, Interpol y autoridades de países vecinos para identificar las rutas utilizadas por estas redes de captación y establecer si existe una estructura criminal organizada.

La investigación continúa mientras familiares de los ciudadanos bolivianos buscan conocer la situación y el paradero de quienes viajaron bajo supuestas promesas de trabajo y terminaron involucrados en un conflicto armado.

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