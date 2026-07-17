TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Policial

Cuatro personas son investigados por reclutar bolivianos para la guerra entre Rusia y Ucrania

La Fiscalía abrió tres procesos por trata de personas con fines de reclutamiento para conflictos bélicos e identificó a 16 posibles víctimas bolivianas.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

17/07/2026 11:25

Agregar Reduno en
Foto: Se identificó a uno de los reclutadores embarcando un vuelo con otras posibles víctimas hacia Brasil. Captura de pantalla.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

La investigación por el reclutamiento de ciudadanos bolivianos para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania avanza con tres procesos abiertos en Santa Cruz y cuatro personas aprehendidas, informó la fiscal superior Alejandra Rocha.

Trata y tráfico de personas para guerra entre Rusia y Ucrania

La representante del Ministerio Público explicó que los casos fueron tipificados como trata de personas con fines de reclutamiento para la participación en conflictos bélicos y que las investigaciones permitieron identificar a 16 posibles víctimas.

“Actualmente tenemos tres causas aperturadas. Las tres son en la ciudad de Santa Cruz y se ha identificado a 16 víctimas. En la última causa abierta tenemos ya identificados a los presuntos autores y actualmente son cuatro las personas aprehendidas”, señaló Rocha.

La fiscal indicó que los aprehendidos serán puestos ante un juez cautelar y que, por el momento, no se puede establecer cuál era la función específica que cumplía cada uno dentro del esquema de captación y traslado de personas.

Sobre los operativos realizados, Rocha aclaró que no se encontraron 50 pasaportes como inicialmente se había señalado, sino siete documentos pertenecientes a ciudadanos bolivianos. Debido a la reserva de la investigación, no se revelaron sus identidades.

Asimismo, la Fiscalía señaló que el número de víctimas podría incrementarse, ya que todavía se aguardan informes migratorios y nuevas denuncias de familiares o personas afectadas.

Ofertas laborales, una forma de captación de las víctimas

Rocha detalló que el principal mecanismo utilizado por los reclutadores habría sido el engaño, mediante ofertas laborales y promesas económicas que posteriormente no se habrían cumplido.

“El común denominador es que sí se les había invitado para trabajar en otro tipo de actividades y posteriormente iban a ser insertados en estas filas para poder luchar en la guerra”, indicó.

La Fiscalía también anunció coordinación con la Policía Boliviana, Interpol y autoridades de países vecinos para identificar las rutas utilizadas por estas redes de captación y establecer si existe una estructura criminal organizada.

La investigación continúa mientras familiares de los ciudadanos bolivianos buscan conocer la situación y el paradero de quienes viajaron bajo supuestas promesas de trabajo y terminaron involucrados en un conflicto armado.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD