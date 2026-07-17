Servicio militar 2026: Conoce los requisitos y fechas de inscripción

El Ministerio de Defensa publicó la convocatoria oficial para el segundo escalón del Servicio Militar 2026, cuyo proceso de inscripción se desarrollará del 20 de julio al 13 de septiembre en las unidades militares habilitadas del país.

La convocatoria está dirigida a varones y mujeres de entre 18 y 22 años cumplidos. También podrán postular varones de 17 años con salvaguarda, siempre que cumplan los 18 años hasta el 16 de julio de 2027.

Requisitos indispensables para damas y varones

Entre los requisitos obligatorios se encuentran el certificado de nacimiento computarizado original (para verificación de datos), la cédula de identidad original y una fotocopia, el examen de grupo sanguíneo y la fotocopia del contrato o extracto de apertura de una cuenta de ahorro en el Banco Unión.

Las postulantes deberán presentar además una prueba de embarazo en sangre, realizada durante la semana de su presentación, y comprometerse a no ingresar en estado de gestación durante el periodo del servicio militar.

Las autoridades recomendaron a los interesados reunir con anticipación toda la documentación para facilitar el proceso de inscripción y evitar observaciones durante el reclutamiento.

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