Buscan al principal reclutador de bolivianos para Rusia: tres aprehendidos y siete pasaportes secuestrados

La investigación por el presunto reclutamiento de ciudadanos bolivianos para ser trasladados a Rusia continúa avanzando. El Ministerio Público confirmó que ya existen tres personas aprehendidas, aunque el principal sospechoso, señalado como el presunto cabecilla de la organización, permanece prófugo y es intensamente buscado por las autoridades.

El fiscal asignado al caso, Mijaíl Cavero, informó que la investigación se inició de oficio por el presunto delito de trata de personas con fines de reclutamiento y que, hasta el momento, se identificaron 16 presuntas víctimas que habrían sido captadas mediante engaños.

Según explicó, durante un operativo realizado en la zona de Luján, noveno anillo de Santa Cruz, fueron arrestados tres ciudadanos bolivianos, quienes posteriormente quedaron aprehendidos tras prestar sus declaraciones informativas. De acuerdo con el Ministerio Público, uno de ellos optó por guardar silencio, mientras que los otros ofrecieron versiones contradictorias o negaron conocer al supuesto líder de la red.

Las investigaciones establecen que los tres aprehendidos tendrían vínculos familiares con el principal investigado. Uno sería su exyerno y los otros dos serían sus hermanos, además de que presuntamente trabajaban en conjunto con él.

Durante el allanamiento, la Fiscalía y la Policía secuestraron documentación considerada de interés para el caso. Cavero aclaró que, si bien inicialmente circuló la versión de que se habían encontrado 50 pasaportes, en realidad fueron incautados siete pasaportes, entre ellos el de un menor de edad, además de otros documentos que serán sometidos a pericias.

La defensa de los aprehendidos sostiene que estos se dedicaban desde hace años a realizar trámites migratorios y que la documentación encontrada corresponde a esa actividad. Sin embargo, el Ministerio Público aseguró que el material secuestrado será analizado para establecer si guarda relación con la presunta red de reclutamiento.

El fiscal señaló que la investigación se encuentra en una etapa inicial y no descarta ampliar el proceso contra otros posibles autores, coautores, cómplices o encubridores. Asimismo, remarcó que el objetivo inmediato es dar con el paradero del presunto líder de la organización para esclarecer la totalidad de los hechos denunciados.

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