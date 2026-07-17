¡Atención! Fin de semana sin cortes en la carretera a los Valles cruceños por alta afluencia turística

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Regional Santa Cruz informó que este sábado 18 y domingo 19 de julio no se realizarán cortes de circulación en el sector Petacas de la Red Vial Fundamental, que conecta con los Valles cruceños.

La decisión fue asumida en atención a la solicitud de las autoridades de la región y debido a las actividades programadas para este fin de semana, que prevén una importante afluencia de visitantes hacia los destinos turísticos de los Valles cruceños. Como parte de esta medida, también se suspendieron temporalmente los trabajos de mantenimiento en ese sector.

La ABC precisó que las restricciones para la ejecución de las obras se restablecerán a partir del lunes 20 de julio de 2026. Los cortes se aplicarán de lunes a viernes en los horarios de 09:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00, mientras que los sábados serán de 09:00 a 11:30. Los domingos, feriados y durante jornadas de lluvia, la circulación se mantendrá normal y sin restricciones.

La institución, junto al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, exhortó a los usuarios de la vía a conducir con precaución, reducir la velocidad, respetar la señalización instalada y tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad de todos los viajeros.

Para conocer el estado actualizado de la transitabilidad en la Red Vial Fundamental, la población puede consultar la plataforma oficial de la ABC o comunicarse al número 71219232.

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