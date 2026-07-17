El mercado cambiario en Bolivia cerró la jornada de este viernes 17 de julio con una relativa estabilidad en la cotización del dólar estadounidense, aunque en niveles que continúan siendo elevados y mantienen la atención de quienes requieren acceder a la divisa.

Durante la tarde, el dólar en el mercado paralelo se cotizó en Bs 10,71 para la compra y Bs 10,71 para la venta, manteniéndose prácticamente sin variaciones respecto a las últimas horas y consolidando una tendencia de estabilidad dentro de un rango estrecho.

A lo largo del día, la moneda estadounidense registró ligeros movimientos, oscilando entre Bs 10,73 y Bs 10,68, sin cambios bruscos que modifiquen el comportamiento observado en las últimas jornadas.

Aunque la cotización muestra menor volatilidad, el precio continúa siendo elevado para familias, importadores, comerciantes y otros sectores que requieren dólares para realizar pagos, importar productos o preservar sus ahorros.

Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) difundió un tipo de cambio referencial de Bs 10,75, manteniendo una diferencia respecto al valor registrado en el mercado paralelo y reflejando que la brecha cambiaria sigue presente.

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