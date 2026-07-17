Sectores productivos y Gobierno buscan frenar la crisis del diésel en una reunión clave en Santa Cruz

En las instalaciones del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz se lleva a cabo una reunión de emergencia de alto nivel para abordar el desabastecimiento de combustible, con especial urgencia en el suministro de diésel, un problema que mantiene en vilo al aparato productivo de la región y del país.

El encuentro cuenta con la participación de la viceministra de Industrialización de Hidrocarburos, alcaldes de diversos municipios, productores locales y representantes de la Asociación de Surtidores (Asosur).

La mesa de diálogo se enfoca en tres ejes principales para normalizar el abastecimiento a nivel departamental y nacional:

Ajustes normativos: Revisión de las regulaciones actuales para agilizar la distribución.

Logística del sector: Análisis de las demandas específicas de los surtidores y transportistas.

Financiamiento: Evaluación de recursos económicos que permitan viabilizar y estabilizar el flujo de combustible.

Alerta en el sector productivo

Los productores agrícolas manifestaron su profunda preocupación, advirtiendo que la escasez de diésel ya está provocando afectaciones directas en los procesos de cosecha.

Por su parte, desde Asosur se sumaron al pedido de una pronta normalización para evitar mayores perjuicios económicos y logísticos en las estaciones de servicio.

La reunión continúa a puertas cerradas. Se prevé que en los próximos minutos los participantes declaren un receso para brindar un informe preliminar a los medios de comunicación y dar a conocer las primeras conclusiones y acuerdos alcanzados.

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