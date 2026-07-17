Vecinos piden capturar al autor del crimen de una mujer hallada quemada en Santa Fe de Yapacaní

Consternación, temor e indignación se viven entre los vecinos del barrio Los Ángeles, en Santa Fe de Yapacaní, en Santa Cruz, luego del macabro hallazgo de una mujer que fue encontrada sin vida y calcinada al interior de una vivienda. Los habitantes del lugar exigen a las autoridades que el caso sea esclarecido y que los responsables sean capturados.

De acuerdo con el testimonio de los vecinos, el hecho generó preocupación entre las familias del lugar, quienes aseguran que nunca imaginaron un crimen de esta magnitud en el barrio.

“Ha habido un asesinato en este barrio. Habían enmanillado a la víctima y, según contaron los testigos, la han quemado”, manifestó una vecina, visiblemente afectada por lo ocurrido.

La mujer también pidió que las investigaciones avancen con celeridad. "Que den con los autores, pedimos justicia", expresó.

Otro de los vecinos relató que la pareja residía desde hace aproximadamente un año en una vivienda alquilada de la zona y que inicialmente creyó que se trataba de un incendio.

“Los señores viven hace un año acá en alquiler. Pensé que era un incendio, pero resulta que adentro estaba la señora maniatada”, señaló.

Asimismo, indicó que conocían a la víctima solo de vista y reiteró el pedido de justicia para que el caso no quede impune.

“La conocemos de vista. Queremos que esto se esclarezca. Se dé con el o los culpables”, afirmó.

Las investigaciones continúan para establecer las circunstancias del crimen e identificar a todos los responsables de este hecho que ha conmocionado a Santa Fe de Yapacaní.

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