Policía interviene bar clandestino en El Alto y arresta a 17 personas

La Policía intervino un bar clandestino en la zona Villa Dolores de El Alto, donde arrestó a 17 personas que consumían bebidas alcohólicas y detectó presuntas irregularidades relacionadas con el funcionamiento del establecimiento.

Operativos de búsqueda

El comandante regional de la Policía de El Alto, coronel Fernando Rojas, informó que el operativo formó parte de la búsqueda de una persona reportada como desaparecida, quien, según sus familiares, frecuentaba este tipo de locales.

“Estamos realizando operativos con la finalidad de encontrar a una persona reportada como desaparecida, que de acuerdo a la versión de la familia estaría frecuentando este tipo de lugares”, explicó Rojas.

Durante la intervención, los efectivos no hallaron a la persona buscada, pero constataron que el local operaba de forma clandestina y sin autorización.

“Tenemos 17 personas que han sido encontradas al interior consumiendo bebidas alcohólicas. De manera preliminar este lugar no tiene licencia de funcionamiento ni reúne las condiciones de salubridad, higiene y seguridad”, señaló el jefe policial.

Hallan una casa de citas

La Policía convocó a la Intendencia Municipal para realizar las acciones administrativas correspondientes. Asimismo, verificó la identidad de varias mujeres encontradas en el lugar, descartando de forma preliminar la presencia de menores de edad.

Rojas también informó que el establecimiento contaba con cámaras de vigilancia instaladas para alertar sobre posibles controles policiales.

“Estas cámaras son dispositivos que utilizan como circuito cerrado justamente para evitar este tipo de intervenciones de la Policía y de la Alcaldía”, indicó.

Las autoridades anunciaron que continuarán con este tipo de operativos para intervenir locales que funcionen al margen de la normativa vigente.

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