Presidente Paz convoca a gobernadores para transformar el "Estado tranca" y rechaza politización del caso de madera

El presidente Rodrigo Paz Pereira brindó un balance este mediodía tras sostener una serie de reuniones clave, abordando la agenda autonómica nacional hacia el encuentro del 5 de agosto en Sucre y la resolución del caso de las maderas de exportación, el cual calificó como un "falso positivo" que generó un grave perjuicio económico y reputacional al país.

Rumbo al 5 de agosto: Reformar un "Estado que no funciona"

Con la mira puesta en la reunión del próximo 5 de agosto en Sucre, donde se sentará con los gobernadores del país para debatir la propuesta del 50/50 y el Pacto Fiscal, el primer mandatario fue enfático al señalar que el modelo actual está agotado y requiere una reestructuración profunda que involucre a todos los niveles de la administración pública.

"Rescatando una histórica reivindicación de cómo construir la Patria con mejores y mayores autonomías, un mejor Estado. El Estado no es solo lo central, gobernaciones y alcaldías son parte del Estado también y en su conjunto son parte del Estado tranca", afirmó Paz Pereira.

El Jefe de Estado advirtió que la crisis institucional y financiera afecta a todas las regiones: "Las reformas que se tienen que hacer son del Estado central y también ayudar y conjuntamente reformas de gobernaciones y alcaldías porque todas están quebradas. Este Estado que nos dejaron no funciona y si no funciona no podemos seguir insistiendo sobre algo que no funciona".

Asimismo, aclaró que el debate no debe limitarse únicamente a la distribución de dinero o a la adquisición de nuevas deudas, sino a una transformación estructural de las competencias. "Con las gobernaciones, además de alcaldías, los encuentros serán para transformar este Estado tranca (...) No es un problema de recursos... Es también la visión de ese nuevo Estado que hay que construir (...) para ser más eficientes en la atención en salud, educación, infraestructuras y una serie de necesidades del país".

Un falso positivo con un "daño muy grande"

En el ámbito comercial y judicial, el mandatario se refirió al resultado de los análisis de laboratorio que demostraron la total inocencia de los exportadores bolivianos en el caso de la madera retenida bajo sospecha de narcotráfico, confirmando que se trató de un falso positivo. Paz Pereira lamentó el oportunismo de sectores políticos que buscaron rédito a costa del prestigio internacional del sector productivo.

"El daño que se ha hecho es muy grande. Pero lo que más me duele es que algunos aprovecharon políticamente creyendo que le hacían daño al gobierno, le hacían daño a empresarios que llevan durante tantos años, 20, 30 años, ganando mercados", manifestó la autoridad, haciendo un llamado a la reflexión para entender que "no todo es político en la vida".

Alianza internacional y plan de reactivación

Para revertir el impacto negativo, el presidente anunció una estrategia conjunta entre el sector público y privado con el fin de reposicionar la madera boliviana en los mercados exteriores, destacando la coordinación diplomática realizada con los países vecinos.

"El trabajo que hemos hecho con Brasil, el trabajo que hemos hecho con Chile para ir en el camino de la verdad, creo que ha dado su fruto, pero ha sido un esfuerzo público y privado... pensando en reposicionar Bolivia en el mundo y el mundo vuelva a Bolivia".

Finalmente, descartó cualquier tipo de fricción diplomática con las naciones vecinas e instó a mirar hacia adelante en el marco de la integración regional: "Aquí no hay que ser ni antibrasileños ni antichilenos. Hay que ir en la búsqueda de la verdad porque son parte de una alianza comercial a futuro tanto Chile como Brasil para salir adelante y en eso también estamos trabajando y para que a futuro las exportaciones salgan sin estos problemas", conclució.

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