Felcv investiga el crimen de una mujer hallada esposada y quemada; una niña sigue internada

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) investiga un presunto feminicidio registrado en la comunidad de Santa Fe de Yapacaní, en el municipio de Yapacaní, Santa Cruz, donde una mujer de aproximadamente 25 años fue encontrada sin vida, esposada, amordazada y con quemaduras provocadas por un incendio dentro de una vivienda. En el lugar también fue rescatada una niña de 3 años, quien sufrió graves quemaduras y permanece internada con diagnóstico reservado.

De acuerdo con el director de la Felcv de Santa Cruz, coronel Edson Fernández, el hecho se registró durante la madrugada, cuando vecinos alertaron a la Policía sobre un incendio estructural.

“Al llegar al inmueble, los efectivos ingresaron y encontraron el cuerpo de una mujer en posición de cúbito dorsal, esposada con las manos hacia atrás y ya sin signos vitales. En el interior también hallaron a una menor con signos vitales, por lo que fue evacuada de inmediato para recibir atención médica”, explicó la autoridad.

Debido a la gravedad de las lesiones, la niña fue trasladada a un centro hospitalario de la ciudad de Santa Cruz, donde continúa recibiendo atención especializada.

Fernández informó que la investigación se desarrolla de manera conjunta entre personal de la Felcv de Yapacaní, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el Ministerio Público, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y el equipo de Escena del Crimen, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho e identificar al responsable.

Respecto al posible autor, la autoridad indicó que existe una persona bajo sospecha; sin embargo, aclaró que su participación aún no ha sido confirmada.

“Tenemos un sospechoso, pero no está confirmado. Tampoco se trata de la persona que sería el cónyuge”, precisó Fernández, quien añadió que las conclusiones dependerán de los resultados de las pericias y de los elementos recolectados durante la investigación.

Asimismo, señaló que, de manera preliminar, se verificó que la pareja de la víctima no se encontraba en el lugar al momento del hecho, por lo que las investigaciones continúan para determinar la dinámica del crimen y establecer responsabilidades.

Las autoridades mantienen operativos para dar con el paradero del presunto autor, mientras el Ministerio Público dirige las actuaciones investigativas para esclarecer este caso.

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