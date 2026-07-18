Sigue subiendo: El BCB fija el tipo de cambio oficial que regirá este fin de semana

En la noche de este viernes, el Banco Central de Bolivia (BCB) publicó la nueva cotización oficial del dólar estadounidense que regirá en todo el territorio nacional a partir de las 00:00 horas de este sábado 18 de julio. La entidad financiera matriz determinó fijar el valor de la divisa extranjera en Bs 10,85, en el marco del nuevo régimen flexible implementado recientemente en el país.

Según el reporte oficial del BCB, esta cotización no solo aplicará para la jornada sabatina, sino que estará vigente para el sábado 18, domingo 19 y lunes 20 de julio de 2026, dando previsibilidad al mercado financiero durante el fin de semana e inicio de la próxima semana.

Balance semanal: Una tendencia al alza

El nuevo valor de Bs 10,85 consolida la tendencia alcista que ha marcado el comportamiento de la moneda estadounidense a lo largo de los últimos días. A continuación, repasamos la evolución cronológica de la tasa oficial durante esta semana:

Lunes 13 de julio: La semana arrancó con el dólar oficial ubicado en Bs 10,40 .

Martes 14 de julio: La divisa registró su primer movimiento con un incremento de diez centavos, subiendo a Bs 10,50 .

Miércoles 15 de julio: El valor oficial escaló de forma más pronunciada, sumando veinte centavos para posicionarse en Bs 10,70 .

Jueves 16 de julio: El BCB determinó mantener la tasa en Bs 10,70 , marcando una breve pausa en las subidas.

Viernes 17 de julio: La tendencia alcista se reanudó para el cierre de la semana laboral, fijándose la cotización en Bs 10,75 .

Sábado 18 de julio: Se establece el nuevo máximo semanal de Bs 10,85.

Los agentes económicos y la población en general deberán tomar en cuenta esta tasa de Bs 10,85 para todas las operaciones oficiales y bancarias que se realicen hasta el final del día lunes, cuando el ente emisor publique una nueva variación.

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