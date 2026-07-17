Así cierra el dólar paralelo en Bolivia este viernes 17 de julio

El mercado cambiario informal en Bolivia cerró la jornada de este viernes 17 de julio con una ligera tendencia a la baja en la venta respecto a las primeras horas de la mañana. Según el reporte del portal especializado dolarboliviahoy.com, el dólar paralelo finalizó el día cotizándose en Bs 10,71 para la compra y Bs 10,69 para la venta.

A lo largo del día, la moneda norteamericana experimentó variaciones en su comportamiento:

06:00 AM: La jornada comenzó con una brecha más amplia, situándose en Bs 10,73 para la compra y Bs 10,68 para la venta .

Mediodía: A mitad de la jornada, el precio se estabilizó de forma simétrica en Bs 10,71 tanto para la compra como para la venta .

Cierre de la tarde: Finalmente, el día concluyó con un descenso de dos centavos en el precio de venta (Bs 10,69), mientras que el valor de compra se congeló en los Bs 10,71.

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Brecha con el tipo de cambio oficial

Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) mantuvo su postura reguladora y fijó para este mismo viernes el tipo de cambio oficial en Bs 10,75.

Con estos datos, el dólar en el mercado paralelo se posicionó ligeramente por debajo del tipo de cambio estatal al cierre de la semana, reflejando una dinámica de relativa estabilidad en las últimas horas de cotización.

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