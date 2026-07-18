Anapo gestiona abastecimiento de diésel para garantizar la cosecha en Santa Cruz

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) intensifica las gestiones con YPFB para garantizar el abastecimiento de diésel durante la cosecha de invierno, una etapa considerada clave para el sector agropecuario de Santa Cruz.

El gerente general de Anapo, Jaime Hernández, afirmó que la falta de combustible sigue siendo una preocupación para los productores y recordó que hace semanas el sector ya había advertido sobre los riesgos que representaba el desabastecimiento.

"El tema del combustible es una preocupación constante. Hace un par de semanas habíamos alertado sobre esta situación, preocupados por cómo se venía dando la provisión y más aún porque ya prácticamente estábamos comenzando la cosecha, que en estos momentos ya se ha iniciado", señaló Hernández.

El representante explicó que, tras las reuniones con el Gobierno, se acordó garantizar el volumen de diésel programado para julio, que en el caso de Santa Cruz asciende a aproximadamente 72 millones de litros, con una distribución diaria estimada entre 2,6 y 3 millones de litros.

"También hemos hablado de implementar sistemas móviles que nos ayuden a entregar de forma directa el combustible a los pequeños productores y asegurar la provisión para los clientes directos, que son los grandes consumidores agropecuarios que retiran el diésel desde la refinería y lo llevan a los campos productivos", indicó.

Hernández expresó su confianza en que los compromisos asumidos se cumplan y permitan desarrollar la cosecha sin inconvenientes. "Esperemos que, en el marco de la coordinación que tenemos, estas medidas se puedan ir concretando", concluyó.

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