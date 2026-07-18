Accidente de tránsito termina con la vida de dos maestras rurales que viajaban para su examen de Ascenso

La comunidad educativa del departamento de Beni vive una sensible situación tras registrarse un violento accidente de tránsito con consecuencias fatales. Una vagoneta de transporte público sufrió un aparatoso vuelco en la carretera que conecta San Ignacio de Moxos con la ciudad de Trinidad.

El siniestro vial provocó la irreparable pérdida de dos profesionales del magisterio boliviano, además de dejar a varios pasajeros heridos. Las víctimas fatales de este lamentable hecho fueron plenamente identificadas como las licenciadas Florentina Maemo Fabricano y Escarleth Moye Apace.

Un viaje truncado por la fatalidad

Ambas maestras pertenecían a la Unidad Educativa "José Santos Noco" y se trasladaban hacia la capital beniana. El objetivo principal de su viaje era rendir el Examen de Ascenso de Categoría 2026, una evaluación de suma importancia para su desarrollo y crecimiento profesional.

Lo que inicialmente se perfilaba como una jornada de superación laboral terminó transformándose en un profundo luto que hoy embarga a sus familias, colegas y estudiantes. Ante la magnitud de la desgracia, la Dirección Distrital de Educación de San Ignacio de Moxos determinó declarar duelo institucional el próximo 20 de julio de 2026.

Foto: Facebook Dirección Distrital de Educación de San Ignacio de Moxos.

Testimonios y peritajes en curso

En las últimas horas, los detalles del siniestro cobraron mayor fuerza tras conocerse el desgarrador relato de uno de los pasajeros que logró sobrevivir al fuerte impacto. El afectado describió con precisión los momentos de absoluta angustia vividos durante el vuelco y las complejas circunstancias que rodearon este hecho en la carretera.

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