El Termómetro se desplomará bajo cero en múltiples capitales este sábado

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología emitió su reporte oficial para el sábado 18 de julio con variaciones térmicas drásticas en todo el territorio. Las proyecciones muestran un marcado descenso de las temperaturas mínimas que afectará principalmente a las regiones altas del país.

La urbe de El Alto registrará una de las temperaturas más bajas de la jornada con una mínima que descenderá hasta los -4°C durante la mañana. Sin embargo, se prevé que el cielo se mantenga completamente despejado permitiendo que la máxima alcance los 16°C por la tarde.

Una situación idéntica de frío extremo se vivirá en la capital de Oruro donde el termómetro también se congelará en los -4°C en las primeras horas. A pesar de este inicio helado, la radiación solar diurna ayudará a elevar la temperatura de la ciudad hasta una máxima de 20°C.

Potosí se suma a los registros invernales más severos al consolidar una temperatura mínima estimada de -1°C para este sábado. Los habitantes de esta capital andina experimentarán una tarde agradable gracias a un pico máximo que llegará a los 20°C.

Foto: Facebook Senamhi.

Por su parte, la Sede de Gobierno registrará mejores condiciones meteorológicas al reportar una temperatura mínima de 6°C en su territorio. El pronóstico para La Paz detalla además que la máxima ascenderá a 22°C bajo un cielo que lucirá nubosidad parcial por la tarde.

Valles con ambiente templado

La capital del Estado plurinacional mantendrá un clima intermedio y mucho más benévolo en comparación con el frío del altiplano. Sucre amanecerá con una temperatura mínima de 7°C y experimentará un incremento térmico que situará la máxima en 24°C por la tarde.

Cochabamba también gozará de un sábado caracterizado por un ambiente mayormente cálido y cielos completamente despejados durante el día. La Llajta registrará una temperatura mínima de 7°C en las primeras horas y una máxima que alcanzará los 29°C.

La región de Tarija se prepara para vivir una jornada de calor considerable debido a la influencia de frentes más cálidos. La capital chapaca mantendrá una temperatura mínima de 14°C y registrará un ascenso térmico pronunciado hasta tocar los 32°C.

Calor sofocante en los llanos

La región oriental registrará condiciones climáticas estables aunque marcadas por un ambiente caluroso y cielos parcialmente cubiertos. Santa Cruz de la Sierra reportará una temperatura mínima de 22°C y se espera que el termómetro suba hasta los 32°C por la tarde.

El norte amazónico experimentará el clima más sofocante de toda la jornada del sábado según los datos oficiales entregados. La ciudad de Cobija registrará una mínima de 22°C y una máxima de 36°C, mientras que Trinidad presentará cifras similares con 22°C de mínima y 33°C de máxima.

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