Desmayo o falla mecánica: Las dos hipótesis sobre deceso de teniente del Ejército tras accidente de paracaidismo

Nuevos y reveladores detalles surgen en torno a la trágica muerte del Teniente de Caballería José Raúl Colodro Mercado (30), instructor del Regimiento de Infantería Aerotransportada 18 “Victoria”. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), en coordinación con peritos policiales y el Ministerio Público, tomó el control de las pesquisas técnicas en el lugar del siniestro, la Laguna El Carmen, en el municipio de San Benito.

El director de la Felcc, Erick Peralta, informó que el fatal desenlace se produjo luego de que el oficial se precipitara desde una altura aproximada de 12.000 pies (unos 3.000 metros o 3 kilómetros). La autoridad policial reveló que las investigaciones preliminares se centran en dos hipótesis específicas para explicar por qué no se desplegó el equipo a tiempo durante este séptimo salto programado.

Las dos hipótesis de la Policía

La primera línea de investigación, y una de las que cobra mayor fuerza, sugiere que el militar de 30 años pudo haber sufrido una descompensación médica o desmayo inmediatamente después de lanzarse del avión.

"En el momento en que él se lanza (...), habría perdido el conocimiento ya sea por un desmayo o algo similar. Por eso es que él no activa la manilla para que se abra el paracaídas. Sin embargo, de manera automática, el paracaídas de auxilio logra abrirse, pero como ya estaba a una altura media, hace de que no se logre abrir [a tiempo]; lamentablemente él fallece", explicó detalladamente el director de la Felcc.

La segunda hipótesis apunta netamente a un desperfecto mecánico directo en los implementos de salto, asumiendo una falla total y simultánea tanto del paracaídas principal como del sistema de emergencia.

Tras realizarse el levantamiento legal del cadáver en el Valle Alto cochabambino, el procedimiento normativo dictaba el traslado del cuerpo al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) en la ciudad de Cochabamba para realizar la autopsia correspondiente.

Tanto la justicia ordinaria como el Comando General del Ejército ejecutan de forma paralela investigaciones administrativas y técnicas. Estas auditorías internas buscarán establecer de forma rigurosa si se cumplieron o se omitieron los estrictos protocolos de seguridad y las normativas internacionales de paracaidismo vigentes para este tipo de actos de graduación.

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