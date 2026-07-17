Estafan con $us 24.000 a una mujer en Villazón; Policía activa búsqueda

Una mujer identificada como Ruth Pacasi Sarzuri fue víctima de una estafa por $us 24.000 en la localidad de Villazón, cuando intentaba realizar el cambio de dólares a bolivianos.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la tranca de salida de la localidad, donde el presunto autor aprovechó un descuido para ejecutar el engaño.

Cambiaron la bolsa con el dinero

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima llevaba el dinero en una bolsa. El acusado habría aprovechado un momento de distracción para cambiarla por otra bolsa idéntica, pero sin los dólares.

Tras cometer el hecho, el sujeto huyó del lugar, por lo que la Policía activó de inmediato los mecanismos de búsqueda.

Activan Plan Z y controles en carretera

Ante la denuncia, la Policía activó el Plan Z para dar con el responsable de la estafa.

Además, se reforzaron los controles en la carretera Villazón–Tupiza, a la altura de Retén Cuartos, donde efectivos revisan vehículos particulares y de servicio público.

Diligencias continúan

La Policía continúa con las investigaciones para identificar y capturar al autor del hecho, además de establecer si actuó solo o con la participación de otras personas.

Las autoridades recomendaron a la población evitar realizar cambios de dinero en lugares no autorizados y tomar precauciones al manejar altas sumas de dinero.

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