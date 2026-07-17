Tragedia en El Alto: una familia perdió todo tras incendio causado por una vela

Una familia de la zona Nuevos Horizontes, en la ciudad de El Alto, perdió todas sus pertenencias luego de que un incendio consumiera su vivienda la noche del jueves.

Según el relato de la familia, el fuego se inició cuando una vela cayó sobre ropa y las llamas se propagaron rápidamente. La familia utilizaba velas debido a que le habían cortado el servicio de energía eléctrica por falta de pago.

Los niños realizaban sus tareas escolares con esa iluminación cuando ocurrió la tragedia.

Seis niños quedaron afectados

Doña Nely, madre de seis hijos de 16, 14, 11 y 9 años, además de una bebé de 7 meses, quedó sin ropa, camas, cocina, útiles escolares ni alimentos.

“Mi casa se me ha quemado. Vivo en El Alto y estoy pidiendo ayuda, por favor”, expresó la madre afectada.

Dos de los menores resultaron levemente heridos, según el reporte difundido. Además, dos perritos de la familia murieron durante el incendio.

El hermano mayor rescató a la familia

El hijo mayor contó que, al llegar a la vivienda, el fuego comenzaba a expandirse, por lo que lo primero que hizo fue despertar y sacar a sus familiares.

“He llegado yo y se estaba empezando a prender el fuego. Lo único que hice fue hacer levantar a mi familia. Les saqué de ahí”, relató.

El joven indicó que sufrió quemaduras en las manos y los pies al intentar ayudar a sus seres queridos.

Perdieron ropa, útiles y muebles

Una de las niñas contó entre lágrimas que las llamas destruyeron las pertenencias de sus hermanos y de su madre.

“Mis hermanitos ya no tienen ropa. La cama de mi mamá todo se ha quemado”, relató la menor.

La familia también perdió platos, cocina, catres, colchones, uniformes y útiles escolares. Doña Nely es vendedora ambulante y sostiene sola a sus hijos, ya que su esposo falleció hace años.

Piden ayuda solidaria

La familia necesita ropa, alimentos, útiles escolares, colchones, catres, cocina y otros enseres básicos para empezar de nuevo.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante el código QR habilitado o comunicarse al número difundido por la campaña solidaria: 69240988.

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