Padre clama ayuda para encontrar a su hijo desaparecido: “Él nunca llegaba tarde; salió y no volvió”

La familia de Daniel Aponte, un estudiante universitario, vive momentos de profunda angustia tras su desaparición luego de salir a una brigada médica organizada por su universidad. Su padre, Willermo Aponte, pidió la colaboración de la población para obtener cualquier información que permita dar con su paradero.

Según relató el progenitor, la última vez que vio a su hijo fue el miércoles, cuando este salió de su domicilio para participar en una brigada médica que se desarrollaría por la zona de la avenida Santos Dumont.

“El miércoles me dijo que tenían Brigada Médica de la universidad. Ya habían ido un domingo y después fue un miércoles porque les dijeron que podían asistir uno o dos días para obtener la nota. Salió de la casa, me pidió dinero para el pasaje y nunca volvió. Él nunca llega tarde, no tiene tatuajes, no tiene novia, no va a fiestas y siempre llega a su hora”, manifestó.

El padre aseguró que Daniel llevaba una vida tranquila y que no acostumbraba frecuentar grupos numerosos de amigos.

“No tiene un círculo de amigos. Va de la casa a la universidad y de la universidad a la casa de su abuela, esa era su rutina”, explicó.

Respecto a sus características físicas, indicó que Daniel es de contextura robusta y que el día de su desaparición vestía una chompa tipo pluma, ropa de color azul, botines negros y portaba una mochila.

La familia difundió fotografías del estudiante y solicita que cualquier persona que tenga información sobre su ubicación se comunique de inmediato a los números 790 63 418 o 700 81 300.

Asimismo, Willermo Aponte expresó su preocupación por la situación de la línea telefónica de su hijo. Señaló que al intentar localizarlo descubrió que el número ya no estaba activo y que, según le informaron en la empresa telefónica, la línea habría sido reasignada días atrás.

“Trato de comunicarme con mi hijo y no puedo porque la línea fue bloqueada. Fui a Tigo para pedir el chip y me dijeron que hace unos días vendieron esa línea. Ahora estoy buscando al fiscal y al investigador asignados al caso para solicitar que, de manera excepcional, se pueda obtener la última ubicación GPS de mi hijo”, indicó.

Finalmente, el padre hizo un llamado a las autoridades para agilizar las investigaciones y reiteró su pedido a la ciudadanía para colaborar con cualquier dato que permita encontrar a Daniel Aponte y esclarecer lo ocurrido.

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