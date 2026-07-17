El Ejército de Bolivia se encuentra de luto tras confirmarse el trágico fallecimiento del Teniente de Caballería José Raúl Colodro Mercado, destacado instructor del Regimiento de Infantería Aerotransportada 18 “Victoria”. El deceso ocurrió este viernes durante el acto de clausura del Curso de Paracaidismo Básico Militar en el sector de Laguna El Carmen, perteneciente al municipio de San Benito, en la región del Valle Alto de Cochabamba.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Dirección General de Comunicación Social del Comando General del Ejército, el fatídico hecho se registró mientras el oficial ejecutaba su séptimo salto programado, el cual formaba parte de una demostración de cierre de las actividades del curso militar. Informes preliminares sugieren que la causa del accidente pudo deberse a una falla en el sistema de apertura del paracaídas.

Investigaciones en curso

Ante este lamentable suceso, las autoridades castrenses ordenaron la apertura inmediata de investigaciones técnicas y administrativas conforme a los procedimientos institucionales establecidos. El objetivo de estas indagaciones es determinar con objetividad y precisión cuáles fueron las circunstancias y los factores concurrentes que derivaron en el desenlace mortal.

Asimismo, la institución enfatizó la necesidad de aguardar los resultados periciales oficiales antes de emitir conclusiones definitivas, al tiempo que reafirmó su compromiso con el estricto cumplimiento de las normas de seguridad vigentes para salvaguardar la vida e integridad del personal militar en todas sus actividades de adiestramiento.

Pesar y condolencias institucionales

Tanto el Comando General del Ejército como el Ministerio de Defensa manifestaron públicamente su profundo pesar por la pérdida. La institución militar elogió la trayectoria del Teniente Colodro Mercado, a quien recordaron por su "elevado profesionalismo, disciplina, vocación de servicio y fiel compromiso con la formación del personal militar".

Por su parte, el Ministro de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia, Ernesto Justiniano Urenda, compartió un emotivo mensaje de condolencias dirigido a los allegados del oficial:

"Con profundo pesar recibo la noticia del fallecimiento del Tte. Cab. José Raúl Colodro Mercado (...). Hoy las Fuerzas Armadas pierden a un oficial que hizo del profesionalismo, la disciplina y la vocación de servicio parte esencial de su vida militar. Hago llegar mis más sentidas condolencias a su familia, a sus seres queridos y a sus camaradas", manifestó la autoridad de Estado.

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