El Gobierno y operadoras activan un plan de "hiperconectividad" para reactivar el turismo tras 50 días de bloqueos

En el marco del Congreso Nacional de la Asociación Boliviana de Agencias de Viajes y Turismo (ABAVYT), que reúne en Santa Cruz a delegados y empresarios de todo el país, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, presentó una ambiciosa agenda de trabajo. El objetivo central es diseñar una verdadera política nacional de turismo basada en la "hiperconectividad", como respuesta urgente para un sector que quedó severamente damnificado tras afrontar más de 50 días de bloqueos de carreteras.

La iniciativa se alinea con las directrices del presidente Rodrigo Paz, quien busca consolidar al turismo como un motor estratégico para el desarrollo económico, la generación de empleo y la integración nacional.

Los cuatro pilares de la hiperconectividad

El ministro Zamora enfatizó que el apoyo estatal no debe limitarse a las buenas intenciones, sino a garantizar condiciones estructurales mediante cuatro ejes de acción:

Conectividad Aérea (Cielos Abiertos): Se informó sobre la firma de nuevos acuerdos con países vecinos y aerolíneas internacionales, además de viabilizar licencias para nuevas operadoras a través de la ATT. Asimismo, se destacó la reactivación del aeropuerto de Potosí, mejoras en el de Uyuni y el avance técnico para consolidar el Hub de Viru Viru, junto con medidas para evitar la quiebra de BoA.

Infraestructura Vial: Construcción de un sistema carretero eficiente que no solo integre internamente a Bolivia, sino que posicione al país como un puente de conexión regional entre los océanos Pacífico y Atlántico.

Red Ferroviaria: El retorno de una política de trenes enfocada en el desarrollo, un área que —según la autoridad— fue dejada en el olvido durante las últimas dos décadas.

Transformación Digital: Una de las autocríticas más fuertes apuntó a la calidad del internet. El ejecutivo señaló que Bolivia registra uno de los peores niveles de conectividad de la región, una situación que urge revertir para modernizar los servicios turísticos.

Un respiro para las agencias de viaje

Desde ABAVYT, los representantes destacaron la importancia de este espacio de diálogo y coordinación técnica. Tras casi dos meses de paralización debido a las protestas en las rutas, las agencias y operadores receptivos requerían certidumbre para volver a captar flujos de viajeros.

"El turismo es el rubro más golpeado. La idea no es venir solo con malas noticias, sino armar un plan de trabajo para este nuevo ciclo. El Gobierno tiene que acompañar a las agencias porque son empresas muy necesarias para los bolivianos", manifestó Zamora.

El encuentro en Santa Cruz concluyó sentando las bases de una agenda conjunta de corto y mediano plazo. Las autoridades remarcaron que estas mejoras de conectividad no solo impulsarán el flujo de visitantes tradicionales, sino que optimizarán las condiciones logísticas para los sectores productores y exportadores del país.

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