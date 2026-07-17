“Queremos saber dónde está el chofer”: Familia de Lisbeth pide hallar a Lucio y esclarecer el crimen

Con profundo dolor e incertidumbre, los familiares de Lisbeth García, de 30 años, llegaron hasta el lugar donde ocurrió el hecho para exigir que las autoridades esclarezcan las circunstancias de su muerte. La familia sostiene que existen varias interrogantes sin respuesta y pide que se ubique a una persona identificada como Lucio, quien trabajaba con la víctima.

Aneida García, hermana de Lisbeth, contó que esperaba la visita de su hermana en los próximos días, ya que el esposo de la víctima se encuentra destinado en la frontera, en San Ignacio de Velasco.

“Ella tenía que venir estos días, porque su esposo está en la frontera, en San Ignacio de Velasco; le destinaron allá”, relató entre lágrimas.

La mujer aseguró que Lisbeth era enfermera y que, hasta donde conoce la familia, no tenía conflictos con ninguna persona.

“Mi hermana es enfermera, ella no tenía problemas con nadie. Me enteré como a las 7:30 de la mañana, cuando avisaron a una prima”, manifestó.

Al ser consultada sobre si sospecha de alguien, Aneida recordó una conversación reciente con su hermana en la que le mencionó que se encontraba acompañada de un hombre identificado como Lucio.

“Queremos saber dónde está el chofer. Antes de ayer mi hermana me dijo: ‘Estoy aquí con Lucio’”, afirmó.

Los familiares insistieron en que esta persona pueda ser ubicada para que explique qué ocurrió antes del hecho.

“Queremos que aparezca Lucio. ¿Qué pasó con Lucio? Porque está desaparecido”, reclamó la hermana de la víctima.

En este caso también existe un menor de edad que permanece internado en el Hospital de Niños de Santa Cruz de la Sierra, mientras las investigaciones continúan para establecer las circunstancias de lo sucedido.

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